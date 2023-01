Mosca, 'Biden ha chiave per finire guerra ma non la usa'

(ANSA) - MOSCA, 27 GEN - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il presidente americano Joe Biden, "se vuole porre fine" al conflitto in Ucraina "può farlo molto rapidamente" perché ha "la chiave" del governo di Kiev, ma che "l'attuale capo della Casa Bianca non vuole farlo, non vuole usare questa chiave" e "al contrario, sceglie la strada per pompare ulteriormente armi in Ucraina". Lo riporta l'agenzia Interfax.

Le parole di Peskov arrivano dopo che Usa e Germania hanno annunciato la loro intenzione di inviare i carri armati Abrams M1 e Leopard 2 all'Ucraina, invasa dalle truppe russe 11 mesi fa. (ANSA).