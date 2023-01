Giorno memoria: von der Leyen, combattiamo l'antisemitismo

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GEN - "Ricorderemo sempre i milioni di vittime uccise durante l'Olocausto. Ma il ricordo non è un obiettivo in sé. Dobbiamo fare un passo avanti. Combattiamo l'antisemitismo, che oggi è in aumento. E facciamo in modo che la vita ebraica prosperi in una società europea aperta e paritaria". Lo scrive su twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. (ANSA).