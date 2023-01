98 poliziotti di Manchester accusati di reati sessuali

Non solo Scotland Yard nella bufera, fra i corpi di polizia britannici, per violenze e abusi sessuali compiuti dal personale in divisa. Sono infatti 98 gli agenti della Greater Manchester Police (Gmp) a essere finiti sotto accusa per presunti reati sessuali dopo i nuovi controlli su scala nazionale richiesti dal ministero dell'Interno in seguito allo scandalo di David Carrick, ex investigatore della polizia londinese reo confesso di numerosi stupri. Si tratta dell'1,2% del personale in forza alla Gmp, il secondo corpo di polizia britannico, dopo quello della capitale, con 8 mila agenti. Fra quelli sotto accusa, 82 sono già stati sottoposti a una inchiesta mentre gli altri 16 sono in attesa della prima udienza di fronte alla commissione disciplinare. Secondo i dati diffusi dalla Gmp, che ha promesso in merito tolleranza zero, nell'ultimo anno è più che raddoppiato il numero di agenti licenziati per reati sessuali o cattiva condotta, passando da 5 a 12.