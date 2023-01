Ucraina: almeno 11 morti negli attacchi russi di oggi

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Sono almeno undici i morti negli attacchi missilistici russi lanciati oggi sull'Ucraina. Lo hanno reso noto fonti dei soccorritori ucraini.

Negli attacchi russi in Ucraina che hanno preso di mira in particolare strutture energetiche, sono rimaste ferite anche 11 persone, hanno dichiarato i servizi di emergenza ucraini.

"Undici persone sono state ferite e, purtroppo, altre 11 sono morte", ha dichiarato alla televisione ucraina il portavoce dell'agenzia di soccorso Oleksander Khorunezhy che ha sottolineato: "sono state colpite in totale 11 regioni". (ANSA).