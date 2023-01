Zelensky, numeri e tempi consegna dei tank sono cruciali

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Vorrei ringraziare la Germania, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per aver preso la decisione" di inviare i loro carri armati in Ucraina, "ma parlando francamente, il numero di carri armati e il tempo di consegna all'Ucraina sono cruciali". A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Sky News che sarà trasmessa domani. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che i carri armati Leopard 2 dalla Germania potrebbero essere consegnati all'Ucraina in circa tre mesi. (ANSA).