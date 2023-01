Spagna: sanitari, docenti e taxisti in piazza a Barcellona

(ANSA) - MADRID, 25 GEN - Giornata di manifestazioni a Barcellona, dove sono scesi in piazza in contemporanea sanitari, docenti di diversi gradi del sistema educativo e taxisti: è quanto raccontato da immagini e cronache di media locali.

I tre collettivi sono stati rappresentati in altrettanti cortei: mentre i sanitari reclamano migliori servizi e più personale, maestri e professori chiedono più risorse pubbliche per il sistema educativo pubblico. Da parte loro, i taxisti, che oggi hanno bloccato con le loro auto la Gran Vía di Barcellona, invocano più restrizioni a servizi concorrenziali offerti da piattaforme come Uber. In tutto, alle proteste hanno partecipato oltre 15.000 persone, secondo la polizia locale. (ANSA).