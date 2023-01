Tajani, stabilità Balcani cruciale per migrazione e crescita

(ANSA) - TRIESTE, 24 GEN - "E' fondamentale la stabilità della regione anche perché attraverso i Balcani passano anche i flussi migratori dalla Turchia ed è importante evitare l'immigrazione illegale. Stabilità significa anche possibilità di crescita economica e di presenza delle nostre imprese. Con il ministro Crosetto siamo già stati in Serbia e Kosovo anche per facilitare il dialogo tra questi due Paesi. Anche grazie alla presenza di tanti militari italiani, credo si possa costrurire per il nostro Paese un'azione positiva". Lo ha detto all'ANSA il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza sui Balcani occidentali a Trieste. (ANSA).