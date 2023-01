Meloni, obiettivo del governo è più Italia nei Balcani

(ANSA) - TRIESTE, 24 GEN - "Portare più Italia nei Balcani".

E' "l'obiettivo di questo Governo". E la Conferenza sui Balcani in corso a Trieste è un tassello di questo percorso. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video intervento. "E' quello che ci chiedono tutti gli amici della regione, l'ho constatato personalmente in occasione del vertice a Tirana. Siamo protagonisti nella regione ma dobbiamo rinnovare questa presenza e investire nei settori strategici", ha aggiunto Meloni. (ANSA).