Francia: via libera Cdm a riforma pensioni, avanti su 64 anni

(ANSA) - PARIGI, 23 GEN - Il governo francese ha adottato oggi in consiglio dei ministri a Parigi la riforma delle pensioni duramente contestata da sindacati e opposizioni. Al termine dellla riunione dei ministri a Parigi, il collega responsabile del Lavoro, Olivier Dussopt, ha escluso qualsiasi concessione rispetto all'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, il punto maggiormente contestato della riforma.

"Rinunciare a questo punto significherebbe rinunciare al ritorno all'equilibrio del sistema", ha detto.

La manifestazione di giovedì scorso per opporsi alla riforma previdenziale di Emmanuel Macron ha visto scendere in piazza oltre un milione di persone ma nonostante le proteste l'esecutivo sembra determinato a condurla in porto. Macron ha detto ieri di aver già dato prova di "apertura" rispetto al progetto iniziale, che prevedeva un innalzamento dell'età a 65 anni anziché 64. Il leader francese rieletto per un secondo mandato all'Eliseo ha inoltre spiegato di non volersi "sostituire" al dibattito atteso in parlamento. Il governo punta ad una entrata in vigore entro l'estate.

Intanto, secondo l'Alto Consiglio francese per le Finanze Pubbliche (HCFP), l'innalzamento progressivo dell'età pensionabile a 64 anni, già dal mese di settembre, potrebbe indurre quest'anno "50.000 persone a rinviare l'uscita" dal lavoro. (ANSA).