Al via a Ramstein l'ottavo vertice della Lega per l'Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GEN - Si apre oggi presso la base americana di Ramstein, in Germania, l'ottavo incontro del gruppo di contatto per l'Ucraina a guida Usa, che raccoglie circa 50 Paesi, tra alleati Nato e altri partner. A rappresentare Washington c'è il segretario della Difesa Lloyd Austin.

La lega per l'Ucraina, come è stata definita dallo stesso Austin, discuterà un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev, in vista della probabile offensiva russa della primavera. Una gruppo di nove Paesi europei - Estonia, Regno Unito, Polonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Slovacchia - hanno emesso ieri un comunicato congiunto in cui si dicono disposti a fornire all'Ucraina mezzi pesanti, inclusi i carri armati. La Germania per ora si è dimostrata il Paese più scettico e ha negato il permesso di esportare i suoi tank Leopard 2. (ANSA).