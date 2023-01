Eurocamera, estendere al Marocco misure prese sul Qatar

(ANSA) - STRASBURGO, 19 GEN - Via libera alla relazione dell'Eurocamera contro le intimidazioni ai giornalisti in Marocco, in cui si esortano le autorità marocchine a rispettare i diritti dei media, in particolare nel caso di Omar Radi. E passa anche l'emendamento, presentato dal gruppo delle sinistre, che esprime "profonda preoccupazione" per le accuse secondo cui le autorità di Rabat avrebbero corrotto alcuni eurodeputati e chiede per i rappresentanti del Marocco "l'applicazione delle stesse misure applicate ai rappresentanti del Qatar". (ANSA).