Qatar: Cozzolino si autosospende da gruppo Socialisti

(ANSA) - BRUXELLES, 18 GEN - "Stamane Andrea Cozzolino ha aderito all'invito a farsi sentire rivoltogli dalla Commissione giurisdizionale del Parlamento Europeo, per ribadire la sua totale estraneità ai fatti dell'indagine denominata Qatargate.

In vista della sua audizione, Cozzolino ha deciso di autosospendersi dal gruppo S&d, onde consentire che il lavori della Juri si svolgano nelle migliori condizioni di autonomia e terzietà". Lo comunicano in una nota, per conto dell'eurodeputato Andrea Cozzolino, gli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro, Dimitri De Becó. (ANSA).