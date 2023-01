Più italiani che indiani a Londra, è boom malgrado la Brexit

(ANSA) - LONDRA, 11 GEN - L'esodo post Brexit per ora non si vede, almeno fra gli italiani di Londra, secondo un'elaborazione pubblicata dall'agenzia Bloomberg di dati aggiornati di recente diffusi dall'Office for National Statistics britannico (Ons).

Dati che rivelano anzi come la vasta comunità di connazionali residenti nella capitale non cessi di crescere: e abbia raggiunto quota 146.000, scavalcando gli indiani censiti (137.000) come singolo contingente di stranieri più corposo presente nella City e dintorni.

Bloomberg allarga d'altronde l'orizzonte all'intero Regno Unito, segnalando - alla fine del 2021 - un incremento del 40% del totale degli italiani trapiantati oltre Manica nell'ultimo decennio: attorno ai 300.000 solo contando le persone registrate alle anagrafi consolari dei residenti all'estero (Aire). Un flusso che da sempre si concentra soprattutto su Londra, dove - al contrario di quanto indicato per altre comunità di Paesi dell'Europa occidentale, complessivamente in calo a causa degli ostacoli frapposti dalle conseguenze del divorzio del Regno dall'Ue - le statistiche continuano a evidenziare una tendenza alla crescita. Così come si verifica in direzione Londra da vari grandi Paesi extra europei. A pesare, peraltro, è anche l'emersione di vecchie presenze 'semi-clandestine': con l'iscrizione all'Aire d'italiani che in passato non ritenevano nemmeno di doversi registrare (nonostante gli obblighi di legge); e che invece sono venuti allo scoperto negli ultimi anni alla ricerca di maggiori tutele rispetto agli incerti del dopo Brexit. (ANSA).