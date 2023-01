Attacco alla gare du Nord a Parigi, ferite 6 persone

(ANSA) - PARIGI, 11 GEN - Sei persone sono rimaste ferite alla Gare du Nord di Parigi da un uomo che le ha accoltellate con un punteruolo. L'attacco è avvenuto questa mattina alle 6:45. Il primo a reagire è stato un poliziotto non in servizio, che ha ferito l'assalitore prima di essere raggiunto da alcuni colleghi in divisa che hanno aperto il fuoco. L'individuo, non ancora identificato, è stato trasportato in ospedale e si troverebbe in prognosi riservata 'fra la vita e la morte' per un proiettile che l'ha raggiunto al torace. Si ignorano i motivi del gesto, che ha provocato un'ondata di panico fra i passeggeri. Gli inquirenti al momento non parlano di attacco di natura terroristica. (ANSA).