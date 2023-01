Francia: governo, età pensionabile a 64 anni nel 2030

L'età pensionabile sarà elevata gradualmente di 3 mesi ogni anno e sarà di 64 anni nel 2030: lo ha annunciato la prima ministra francese, Elisabeth Borne, riassumendo il progetto di legge di riforma che il governo intende far approvare dal Parlamento nonostante la forte opposizione dei sindacati, della sinistra e del 70% dell'opinione pubblica.

Fra gli annunci della premier Borne, "la fine di gran parte dei regimi speciali, per una questione di equità", uno dei principali motivi che in passato ha provocato la protesta dura in particolare degli cheminot, i ferrovieri, che insieme con il personale dei mezzi pubblici di trasporto hanno sempre beneficiato di un regime pensionistico speciale. Fra le altre misure la possibilità di prepensionamenti e l'ottenimento della pensione anticipata, che resterà possibile, secondo la Borne, per 4 lavoratori su 10. Inoltre, sarà rafforzato il dispositivo di prevenzione sanitaria per i lavori usuranti anche con la creazione di un fondo di investimento di un miliardo di euro.

Mélenchon, su pensioni grave regressione sociale

Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ritiene che la riforma delle pensioni presentata oggi in Francia dalla premier, Elisabeth Borne, rappresenti una "grave regressione sociale". "Aumento dell'età pensionabile, aumentò delle annualità, soppressione dei regimi speciali vantaggiosi. La riforma di Macron e Borne è una grave regressione sociale", denuncia su Twitter il tribuno della France Insoumise fortemente opposto alla riforma come tutti gli altri partiti della sinistra francese - Verdi, Partito socialista e Partito comunista - nonché i sindacati.