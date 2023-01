Alexander Lapin capo di Stato Maggiore delle Forze di terra russe

Il colonnello generale Alexander Lapin sarebbe stato nominato capo dello Stato Maggiore delle Forze di terra russe. Fonti vicine al Ministero della Difesa russo, infatti, hanno detto all'agenzia Tass che "il generale Lapin è stato effettivamente nominato capo dello Stato maggiore dell'esercito russo" ma lo stesso dicastero e altre agenzie statali non hanno ancora comunicato ufficialmente la nomina. Successivamente, inoltre, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov non ha voluto confermare né smentire la notizia "Ci sono decreti presidenziali pubblici e altri classificati. Tra quelli pubblici ancora non c'è questo decreto", ha detto Peskov ai media russi. Se la notizia fosse confermata, Lapin prenderebbe il posto di Valerij Vasil'evič Gerasimov.

Nel 2017 Lapin era stato nominato comandante del Distretto militare centrale. Fino alla fine di ottobre del 2022 è stato anche a capo del Centro di comando operativo nell'operazione militare speciale in Ucraina. La sua nomina arriva nonostante le critiche anche tra i fedelissimi del presidente russo Vladimir Putin sulla sua prestazione in Ucraina come comandante del distretto militare centrale della Russia