Accuse di Harry a William scioccano Gb, per ora la corte tace

(ANSA) - LONDRA, 05 GEN - Dilagano in apertura di tutti i media britannici le imbarazzanti anticipazioni di 'Spare', attesissima autobiografia del principe Harry in uscita il 10 gennaio, nelle quali il duca di Sussex - auto esiliatosi negli Usa da quasi tre anni con la consorte Meghan dopo il traumatico strappo dalla famiglia reale - accusa il fratello maggiore e neo erede al trono William addirittura d'averlo aggredito fisicamente nel 2019.

Il racconto - trapelato sull'edizione americana del Guardian online, in grado di mettere le mani in anticipo su una copia del libro nonostante le stringenti misure di sicurezza dell'editore Penguin - è oggetto di commenti e interpretazioni a raffica in queste ore da parte di analisti e royal correspondent. Mentre per il momento la corte tace di fronte alle insistenti richieste giornalistiche di conferme o smentite.

Così come aveva taciuto - almeno ufficialmente - in occasione delle recenti "rivelazioni" della docu-serie 'Harry e Meghan', andata in onda su Netflix, o delle anticipazioni di due interviste tv appena concesse dal medesimo Harry in previsione del lancio di 'Spare'. (ANSA).