Zelensky, fruttuosa conversazione con Biden 

"Una fruttuosa conversazione con Biden. Ho espresso gratitudine per un altro pacchetto di sicurezza. Abbiamo discusso di ulteriore cooperazione in materia di difesa, protezione e manutenzione del nostro settore energetico. Posizioni coordinate alla vigilia del vertice online del #G7. La leadership americana rimane salda!". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter.

Joe Biden si è limitato a rispondere con un 'sì' alla domanda se avesse parlato con Volodymyr Zelensky, dopo che quest'ultimo ha reso noto la telefonata. Successivamente la Casa Bianca ha reso noto che, nella sua telefonata con Zelensky, Biden "ha accolto con favore la dichiarata apertura del presidente ucraino ad una pace giusta basata sui principi fondamentali racchiusi nella carta dell'Onu". E ha parlato dei recenti pacchetti di aiuti Usa a Kiev, sottolineando come gli Usa stiano "dando priorità agli sforzi per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina" mentre continuano gli attacchi russi alle sue infrastrutture cruciali.

Oltre 230 residenti della regione di Zaporizhzhia sono prigionieri dei russi: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, come riporta il Kyiv Independent. Il governatore ha precisato che 573 cittadini della regione sono stati prigionieri delle forze russe negli ultimi nove mesi e 232 sono ancora in ostaggio. Starukh ha aggiunto che le organizzazioni internazionali sono spesso "impotenti" quando si tratta di violazioni dei diritti umani da parte della Russia.

Le forze ucraine hanno respinto nelle ultime 24 ore gli attacchi russi vicino a 11 villaggi nelle regioni di Lugansk e Donetsk, nell'est del Paese: lo ha reso noto su Facebook lo Stato Maggiore dell'esercito, come riporta Unian. "Nelle ultime 24 ore, le unità delle forze di difesa dell'Ucraina hanno respinto gli attacchi degli invasori nelle aree forestali di Stelmakhivka, Makiivka e Serebryansky della regione di Lugansk e Verkhnekamensky, Belogorivka, Soledar, Yurievka, Krasnogorovka, Maryinka, Novomikhailovka e Vremivka nella regione di Donetsk", si legge nel rapporto quotidiano dell'esercito. Lo Stato Maggiore aggiunge che i russi hanno lanciato due attacchi missilistici contro le infrastrutture civili della città di Konstantinovka, nel Donetsk, 11 attacchi aerei contro le posizioni delle truppe ucraine lungo la linea di contatto, oltre a più di 60 attacchi con sistemi missilistici a lancio multiplo sulle infrastrutture civili della città di Kherson e sulle postazioni delle truppe ucraine.

A partire da ieri sera le squadre di emergenza ucraine hanno ripristinato la maggior parte delle strutture generatrici di energia del Paese colpite nelle scorse settimane dai raid russi. Lo ha detto Volodymyr Kudrytskyi, presidente del consiglio di amministrazione di Nec Ukrenergo, in un commento a Suspilne, secondo quanto riferisce Ukrinform. Restano fuori uso le strutture colpite dall'attacco missilistico russo del 5 dicembre. "Per quanto riguarda le centrali termiche, la loro capacità di generare elettricità è ancora sotto capacità, rimanendo inferiore a quella che avevano all'inizio della scorsa settimana prima del massiccio attacco. Hanno bisogno di più tempo per riprendere le loro operazioni", ha spiegato l'amministratore delegato di Ukrenergo. Ukrenergo prevede inoltre di avere nuove unità di potenza da TPP collegate alla rete questa settimana. La situazione nel sistema elettrico ucraino è grave, ha precisato, ma resta gestibile.

Allarme aereo nelle prime ore del mattino nella capitale ucraina di Kiev e in diverse regioni del Paese. Secondo il servizio di allarme antiaereo, citato dalla Tass, le sirene dei raid aerei sono risuonate nella capitale e nelle regioni di Kiev, Cherkassk, Vinnitsa, Kirovograd, Nikolayev, Zhitomir, Odessa e Kharkov.