Gas: Germania attiva 'allarme' nel piano di emergenza

La Germania attiva l'allarme nel piano di emergenza sul gas. La decisione, concordata nel governo di Olaf Scholz, è stata comunicata dal ministero dell'Economia e del Clima guidato dal verde Robert Habeck. "Al momento l'approvvigionamento del gas è garantito", ha anche assicurato il ministero. Il piano prevede tre step: allerta, allarme ed emergenza.

"Il gas è da subito in Germania un bene scarso", ha detto Habeck in uno statement a Berlino, nel quale ha annunciato che la Germania ha attivato l'allarme nel piano di emergenza sul gas. "Dobbiamo ridurre l'uso del gas già d'estate", ha affermato. L'estate è "ingannevole", "ma l'inverno arriva e dobbiamo riempire i depositi", ha aggiunto.

Habeck ha esortato i tedeschi a "compiere uno sforzo nazionale" per contrastare ed evitare che si realizzi la "volontà" di Putin. "Ci troviamo in uno scontro economico con la Russia e il gas viene usato come arma", ha affermato. "Servono tutte le misure politiche per fare in modo che ci sia abbastanza gas", ha aggiunto.