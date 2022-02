Di Maio, chiediamo agli italiani di lasciare l'Ucraina

"La situazione delle ultime ore ci preoccupa molto, l'Italia è in massima allerta per affrontare gli eventi con la massima preparazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo il consiglio affari esteri a Bruxelles.

"La nostra ambasciata a Kiev sta effettuando diverse prove evacuazione del personale e sta chiedendo a tutti gli italiani in Ucraina di lasciare il Paese, ma l'ambasciata resta aperta e pianamente operativa, perché vogliamo dare un segnale di vicinanza al popolo ucraino e crediamo nella diplomazia", ha aggiunto Di Maio.

"E' evidente che l'unica soluzione a questa crisi può essere una soluzione diplomatica e l'Italia sta lavorando in tal senso. Da più parti, sia quando sono stato a Mosca sia quando sono stato a Kiev, mi è stata data la piena disponibilità a trovare una soluzione diplomatica. Dialogo deve essere la parola d'ordine ma è anche chiaro che stiamo guardando alle operazioni militari russe con enorme preoccupazione", ha precisato il ministro degli Esteri.