Ironia Putin, 'gli Usa hanno detto a che ora inizia la guerra?'

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "A volte" il presidente Vladimir Putin "scherza" sugli allarmi degli Usa e dei loro alleati occidentali riguardo a un'invasione russa in Ucraina e "ci chiede di controllare se hanno pubblicato l'ora esatta in cui comincerà la guerra". Lo ha riferito ai reporter il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Per noi - ha aggiunto - è impossibile capire la follia di questa informazione maniacale" da parte degli americani. (ANSA).