In corso il colloquio Scholz-Putin, allo stesso tavolo di Macron

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - E' in corso il colloquio a Mosca tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente russo Vladimir Putin. L'incontro, che secondo le previsioni dei media tedeschi dovrebbe 'durare più a lungo del previsto', avviene con i due leader seduti ai due lati dell'ormai famoso tavolo bianco lungo quasi 6 metri utilizzato anche per il faccia a faccia con Emmanuel Macron, divenuto il simbolo degli sforzi della diplomazia per risolvere la crisi ucraina. (ANSA).