Di Maio a Kiev, c'è spazio per diplomazia, giovedì a Mosca

(ANSA) - KIEV, 15 FEB - "Dopo i colloqui oggi a Kiev con il governo ucraino posso affermare che esiste uno spazio per una soluzione diplomatica, ovviamente una soluzione per essere tale dev'essere condivisa in un quadro più ampio di sicurezza europea. Per questo motivo ne parlerò giovedì a Mosca con il collega russo Lavrov e nei prossimi giorni continueremo a consultarci con i nostri partner europei e atlantici". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Kiev.

"L'unica via da percorrere è quella che porta alla pace e alla stabilità. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni", ha precisato il ministro degli Esteri. "L'Italia - ha aggiunto - in coordinamento con i propri partner, concentra ogni sforzo su questa soluzione. In queste ore la diplomazia non deve fermarsi, è l'unica vera arma pacifica per evitare un conflitto".

"Stiamo valutando le richieste di sostegno ricevute dal governo ucraino. Esamineremo queste richieste. L'Italia parteciperà, se gli sviluppi dovessero renderlo necessario, ai meccanismi di deterrenza elaborati in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati Ue e Nato", ha poi affermato Di Maio, al termine dell'incontro con il collega ucraino Dmitry Kuleba a Kiev.

"Ho inoltre preso atto delle recenti valutazioni da parte ucraina sulla mancanza di segnali relativi a un'imminente invasione o a un'offensiva militare su vasta scala, e del permanere, allo stesso tempo, di forti preoccupazioni per eventuali azioni di destabilizzazione, anche attraverso modalità ibride. Ho ribadito al ministro Kuleba che la nostra Ambasciata a Kiev rimane pienamente operativa.", ha infine concluso il ministro. (ANSA).