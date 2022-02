Borrell, i problemi dell'Africa sono i problemi dell'Ue

(ANSA) - STRASBURGO, 15 FEB - "I problemi dell'Africa sono i nostri problemi, quando risolviamo questi problemi risolviamo anche i nostri". Lo ha detto Josep Borrell, alto rappresentante della politica estera Ue intervenendo alla plenaria del parlamento europeo a Strasburgo. "Ora è il momento di parlare chiaro fra di noi", ha detto alla viglia della summit Ue-Unione Africana. "L'Ue e l'Unione Africana non sono d'accordo su tutto, certo che no, ma sono d'accordo sull'essenziale e questo basta per una partnership più forte fra di noi", ha sottolineato.

(ANSA).