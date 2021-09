Moderna, a Ema i dati per richiesta approvazione 3/a dose

(ANSA) - ROMA, 04 SET - L'azienda Moderna ha annunciato di aver presentato all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) i dati per l'approvazione condizionata alla commercializzazione (CMA) per la valutazione di una dose di 50 μg per il richiamo (terza dose) del vaccino Moderna COVID-19 (mRNA-1273). Lo comunica l'azienda in una nota. (ANSA).