Cinque miliardi di dosi di vaccini somministrate nel mondo

Nel mondo sono state somministrate più di 5 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid, secondo un conteggio fatto dall'Afp, fino alle 16.30 ora italiana, e basato su fonti ufficiali.

Le vaccinazioni stanno proseguendo al loro ritmo di crociera, visto che il quinto miliardo di dosi è stato somministrato in 26 giorni, più o meno come i due precedenti, mentre il primo miliardo di dosi era stato raggiunto in ben 140 giorni.

Con 1,96 miliardi di iniezioni, la Cina è il Paese con più dosi somministrate, seguita dall'India (589 milioni di dosi) e gli Stati Uniti (363). In termini di popolazione vaccinata, sono gli Emirati arabi uniti i campioni dell'immunizzazione, con quasi il 75% degli abitanti completamente vaccinati.

E mentre la media mondiale è di 64 dosi somministrate per 100 abitanti, tre Paesi non hanno nemmeno cominciato la loro campagna vaccinale: si tratta di Burundi, Eritrea e Corea del Nord. (ANSA).