Covid: in Gb vaccinati oltre 75% over 18, calano contagi

(ANSA) - LONDRA, 10 AGO - Continua la frenata dell'impatto della variante Delta sui contagi da Covid nel Regno Unito, attribuita alla barriera parziale dei vaccini che nel Paese superano oggi il record di copertura con doppia dose del 75% della popolazione over 18 e dell'89% con la prima dose. I nuovi casi calano ancora a 23.510, contro i 25.100 di ieri, mentre i morti rimbalzano a 146, al picco da 3 mesi, ma in parte per il recupero statistico di dati riferito al weekend. Sajid Javid e Nadhim Zahawi, titolari della Sanità e della campagna vaccinale nel governo di Boris Johnson, evocano intanto la meta del 75% di vaccinati come una "pietra miliare". (ANSA).