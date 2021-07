Covid: obbligo test per chi entra in Germania dall'1/8

(ANSA) - BERLINO, 30 LUG - Il consiglio dei Ministri tedesco ha deciso che a partire da domenica 1 agosto per entrare in Germania sarà necessario presentare un test Covid negativo, eccetto per chi può dimostrare una vaccinazione completa, l'avvenuta guarigione e i bambini sotto i 12 anni: lo riferisce la vice portavoce del governo Ulrike Demmer via Twitter. (ANSA).