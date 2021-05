Un set 'arcobaleno' della Lego dedicato alla comunità Lgbt

Da Lego è in arrivo il set LGBTQIA + creato dal produttore di giocattoli danese e intitolato "Everyone Is Awesome" (Tutti sono Fantastici). Si tratta di un nuovo gruppo di piccoli personaggi: 11 minifigure dai colori brillanti collocate su una pedana arcobaleno.

I colori delle strisce, scrive il Guardian online, sono stati scelti per riflettere la bandiera arcobaleno originale, insieme a blu pallido, bianco e rosa che rappresentano la comunità trans, e nero e marrone per riconoscere la diversità dei toni della pelle e degli sfondi all'interno della comunità LGBTQIA +.

A nessuno dei piccoli personaggi è stato assegnato alcun genere specifico, tranne uno. Si tratta di una figura viola che "è un chiaro cenno a tutte le favolose drag queen là fuori", ha precisato il designer, Matthew Ashton, che aveva inizialmente creato il set per la sua scrivania. Il set ha però attirato l'attenzione dei suoi colleghi. "Altri membri della comunità LGBTQ + di Lego sono venuti a dirmi che gli piaceva davvero tanto", ha detto Ashton. "Così ho pensato: forse è qualcosa che dovremmo condividere".

"Crescendo come un bambino LGBTQ + - sentendomi dire con cosa dovevo giocare, come dovevo camminare, parlare, indossare - il messaggio che ho sempre ricevuto è stato che in qualche modo mi sbagliavo", ha detto ancora Ashton citato dal Guardian, aggiungendo che "cercare di essere qualcuno che non ero era estenuante. Vorrei, da bambino, aver guardato il mondo e pensato: "Andrà tutto bene, c'è un posto per me". Vorrei aver visto una dichiarazione inclusiva che diceva tutti sono fantastici".

Il set sarà in vendita dal primo giugno, l'inizio del mese del Pride, ma alcuni Afols (fan adulti di Lego) e Gayfols hanno avuto un'anteprima.