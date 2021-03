Via libera dell'Ema all'impianto AstraZeneca in Olanda

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Ue dei vaccini prodotti nello stabilimento olandese di Halix, subappaltatore di AstraZeneca. Soddisfatta l'Unione europea. "Accolgo con favore l'approvazione - ha detto la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides - ora ci aspettiamo che i vaccini prodotti da questo sito vengano consegnati agli Stati membri dell'Ue nei prossimi giorni come parte dell'obbligo contrattuale e dell'impegno assunto da AstraZeneca nei confronti dei cittadini europei".

L'Ema ha anche dato l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Ue allo stabilimento tedesco di Marburgo, che produce vaccini per Pfizer. "E' un'ottima notizia", ha detto Kyriakides. "Lavoriamo a pieno ritmo - ha aggiunto - per aumentare la capacità di produzione dei vaccini Covid nell'Ue. Con l'approvazione odierna dell'Ema del sito di produzione BioNTech-Pfizer a Marburgo aggiungiamo importanti capacità per consentire le previste accelerazioni di produzione e consegne sul contratto aggiuntivo concluso con BioNtech-Pfizer".

Intanto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, durante una visita allo stabilimento di Barcellona della società farmaceutica Reig Jofre che da metà giugno si occuperà dell'infialamento del vaccino Johnson&Johnson, ha confermato che le dosi di AstraZeneca rimarranno in Europa. "Abbiamo gli strumenti e faremo in modo che tutte le dosi" di AstraZeneca "rimangano in Europa fino a quando la società non onorerà i suoi impegni".

"L'Europa dovrebbe essere il leader mondiale nella produzione di vaccini contro il coronavirus entro la fine dell'anno con 52 fabbriche che prendono parte al processo in tutto il Continente", ha aggiunto il commissario.