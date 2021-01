Russia: proteste pro Navalny, 1.500 arresti

Sono oltre 1.500, e per la precisione 1.502, i manifestanti finora fermati in Russia durante le proteste contro la detenzione del rivale numero uno di Putin, Alexey Navalny: lo riporta l'ong Ovd-Info, che ha notizia di 307 fermati a Mosca, 147 a Krasnoyarsk, 117 a Vladivostok, 99 a Novosibirsk, 97 a San Pietroburg.

La polizia è dispiegata in forze nel centro di Mosca mentre si svolgono le proteste contro la detenzione del rivale numero uno di Putin, Alexey Navalny. Alcune stazioni della metropolitana sono state chiuse mentre gli agenti procedevano a numerosi fermi.

L'ANSA ha visto la polizia in assetto antisommossa trascinare via un giovane che stringeva in mano una bandiera russa nei pressi della stazione della metropolitana Cistie Prudì, ma secondo l'ong Ovd-Info le persone fermate a Mosca sono già un centinaio. Gli agenti hanno transennato molte vie del centro della capitale russa. I partecipanti ai cortei avanzano urlando "La Russia sarà libera".

I poliziotti hanno usato i gas lacrimogeni contro i manifestanti in piazza Sennaya a San Pietroburgo: lo riporta la testata online Fontanka. Il giornale Meduza riferisce che gli agenti stanno usando i manganelli contro i dimostranti.