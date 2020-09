Parigi: attacco vicino all'ex sede di Charlie Hebdo, 4 feriti gravi

Attentato oggi a Parigi nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Ci sarebbero 4 feriti, fra cui una donna.

Due persone sono in fuga, nella zona della Bastiglia, dopo aver attaccato dei passanti con un coltello o un machete, stando ai testimoni. L'intera zona attorno alla rue Nicolas Appert, dove sorgeva l'ex redazione di Charlie Hebdo, è isolata. Gli abitanti sono invitati a non uscire di casa, blindate scuole e uffici pubblici.

Une attaque à l’arme blanche a été perpétrée à proximité des anciens locaux de l’hebdomadaire Charlie Hebdo.

Je me rends immédiatement place Beauvau pour faire un point sur la situation avec le ministre de l’Intérieur @GDarmanin. — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 25, 2020





Foto da Twitter. I soccorsi ad un ferito





Il primo ministro francese, Jean Castex, ha annunciato in diretta tv l'immediata interruzione della sua visita nella Seine Saint-Denis, nella banlieue di Parigi, per recarsi alla cellula di crisi allestita al ministero dell'Interno per seguire in diretta quanto sta accadendo a Parigi. Il premier ha confermato l'attacco e il ferimento di 4 persone, due dei quali gravi.