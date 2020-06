Coronavirus: Usa, altri 545 milioni dollari per il vaccino

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - "Come sempre di fronte alle sfide globali gli americani sono presenti e hanno un ruolo guida. Oggi gli Usa sono orgogliosi di annunciare altri 545 milioni di dollari in fondi per aiutare a combattere la pandemia Covid-19 e per prevenire future pandemie". Lo ha detto Kelly Craft ambasciatore Usa a Onu nel corso della maratona fondi per i vaccini, test, e terapie contro il Covid. "Insieme possiamo lavorare in modo trasparente per costruire un mondo più resiliente e più sano", chiedendo una azione multilaterale per "lavorare insieme per un bene comune". (ANSA).