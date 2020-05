Russia, 10mila nuovi casi per 6/o giorno

In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.699 nuovi casi di Covid-19, meno degli 11.231 di ieri, ma i nuovi contagi superano così quota 10.000 per il sesto giorno di fila.

In totale, i casi accertati in Russia dall'inizio dell'epidemia salgono ora a 187.859. A riferire i dati è la task force anticoronavirus russa, secondo cui le morti provocate dal nuovo virus in Russia sono 1.723, di cui 98 nel corso dell'ultima giornata. Intanto, il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko afferma che il tasso di mortalità legato al Coronavirus indica che il sistema sanitario russo fa fronte alla situazione. "Gli indicatori di mortalità suggeriscono che il sistema" sanitario "funziona e che il personale medico, i medici, gli infermieri e gli assistenti, adempiono debitamente al loro dovere e minimizzano tutti i rischi", ha detto il ministro in un incontro con il gruppo parlamentare di Russia Unita, il partito di governo.