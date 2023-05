Iran, non riconosciamo il governo dei talebani in Afghanistan

(ANSA) - ISTANBUL, 25 MAG - L'Iran non riconosce il governo dei talebani in Afghanistan e sottolinea la necessità di costituire un esecutivo inclusivo nel Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amirabdollahian, come riporta Tasnim, affermando che "i talebani sono una parte della realtà dell'Afghanistan, non la totalità dell'Afghanistan".

Amirabdollahian ha anche criticato la scelta dei talebani di privare le ragazze dal diritto all'istruzione definendola contraria ai principi dell'Islam e agli insegnamenti del profeta Maometto. (ANSA).