Altri due cuccioli di ghepardo morti in India nel parco di Kuno

(ANSA) - NEW DELHI, 25 MAG - Altri due cuccioli di ghepardo sono morti in India nella riserva naturale di Kuno, nello stato indiano del Madhya Pradesh dopo la perdita di un fratellino. Lo ha fatto sapere un responsabile del parco, spiegando che i due sono morti a distanza di pochi giorni dal primo, anche se, inspiegabilmente, la notizia è stata diffusa solo oggi. L'ultima settimana di marzo erano nati quattro cuccioli, salutati con entusiasmo dai tanti che seguono il progetto del ritorno di questi grandi felini in India, dopo 70 anni di inesistenza.

La mamma dei quattro piccoli è Jwala, una delle femmine adulte arrivate nel subcontinente dalla Namibia, nell'agosto dello scorso anno. Oltre ai ghepardi della Namibia, altri sono stati importati dal Sudafrica lo scorso febbraio, andando a costituire un gruppo di venti esemplari.

L'adattamento al nuovo habitat dei felini più veloci al mondo sta presentando una serie di problemi: già tre degli adulti sono morti. Shasha, del gruppo della Namibia, è morta per problemi renali, Uday, arrivata dal Sudafrica è stata stroncata da una malattia non ancora individuata, mentre il 13 aprile Daksha, anche lei originaria del Sudafrica, è morta per le gravi ferite subite durante un accoppiamento con un maschio particolarmente violento. (ANSA).