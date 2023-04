Afghanistan: Guterres e inviati Onu domani a Doha per colloqui

(ANSA) - DOHA, 30 APR - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, riunirà domani a Doha gli inviati speciali per l'Afghanistan per discutere l'approccio nei confronti del governo talebano, mentre la missione dell'Onu nel Paese si complica. L'organizzazione sta affrontando una delle peggiori crisi umanitarie del mondo in Afghanistan, aggravata dalla decisione dei talebani di impedire alle ragazze di andare a scuola e alle donne di lavorare, anche per l'Onu.

A Doha, i colloqui con i rappresentanti di circa 25 Paesi e organizzazioni internazionali si terranno in una località segreta, in assenza dei talebani, che hanno preso il potere nell'agosto 2021. In vista dell'incontro, ieri un gruppo di donne ha manifestato a Kabul per opporsi a qualsiasi riconoscimento internazionale del governo talebano. Ma l'Onu e le potenze occidentali sono irremovibili: la questione non è all'ordine del giorno. "Qualsiasi riconoscimento dei talebani è completamente fuori discussione", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Vedant Patel.

Durante l'incontro, Guterres dovrebbe fornire un aggiornamento sulle operazioni umanitarie cruciali della sua organizzazione in Afghanistan, dopo che alle donne afghane è stato vietato di lavorare con le agenzie dell'Onu. Giovedì scorso il Consiglio di Sicurezza, composto da 15 membri, ha votato all'unanimità una risoluzione che condanna le limitazioni imposte alle afghane e per esortare tutti i Paesi a cercare di "invertire urgentemente" le politiche. Il ministero degli Esteri afghano ha respinto la risoluzione affermando che si tratta di una "questione sociale interna del Paese". (ANSA).