Giappone, il governo approva la costruzione del primo casinò

TOKYO, 14 APR - Il governo di Tokyo ha approvato un piano per la costruzione del primo casinò del Giappone, nella città di Osaka, segnando un primo importante passo per l'introduzione dei cosiddetti resort integrati (Ir) nel Paese.

Il progetto, presentato dai governi della prefettura della seconda città metropolitana dopo la capitale, prevede la costruzione di un hotel di grandi dimensioni con diverse sale conferenze e aree di gioco: l'apertura del complesso è prevista tra l'autunno e l'inverno del 2029 sull'isola artificiale di Yumeshima, nella baia di Osaka.

Il Giappone è stato per lungo tempo l'unico Paese industrializzato che vietava i casinò, ma nel 2016 ha varato una legge che ha aperto la strada alla legalizzazione del settore.

"Oltre a contribuire allo sviluppo della regione di Kansai dopo l'Expo di Osaka del 2025, la nostra speranza è che il casinò diventi una base turistica capace di promuovere il fascino del Giappone nel mondo", ha detto il premier Fumio Kishida, sottolineando l'impegno dell'esecutivo nell'adozione di misure contro la dipendenza dal gioco d'azzardo.

I critici, tuttavia, avvertono che l'introduzione dei casinò potrebbe aggravare il già significativo problema della dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché portare ad un possibile aumento della criminalità. Un sondaggio governativo del 2021 ha rilevato che circa il 2,2% della popolazione, ovvero 2,8 milioni di persone, era affetto da dipendenza dal gioco d'azzardo.

