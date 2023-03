Cina: premier Li, economia mostra 'un forte slancio'

(ANSA) - PECHINO, 30 MAR - L'economia cinese sta mostrando "un forte slancio" a dispetto di un ambiente globale difficile, con una performance a marzo che è migliore rispetto a quella di gennaio-febbraio.

Il premier Li Qiang, parlando all'apertura del Boao Forum 2023 (la 'Davos d'Asia' sull'isola di Hainan), ha espresso ottimismo e promesso sostegno alle imprese mentre il Paese prova a superare tre anni di 'tolleranza zero' al Covid. "Lanceremo misure per ampliare l'accesso al mercato, creando un ambiente migliore in cui le aziende private possano aprire nuovi orizzonti e le imprese straniere effettuare nuovi investimenti in modo efficace", ha detto Li.

"In questo mondo incerto, la certezza è l'offerta della Cina come un'ancora per la pace e lo sviluppo globali", ha aggiunto Li, in merito alla ripresa economica post-pandemia instabile e le crescenti tensioni con gli Stati Uniti. I commenti sono maturati a poche settimane dal ruolo rivendicato da Li per la Cina di pacificatore che si oppone alle sanzioni unilaterali, in una bocciatura delle misure sollecitate da Washington contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, ma anche di quelle contro gli alleati tradizionali come Iran e Corea del Nord. (ANSA).