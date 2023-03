Presidente di Taiwan in Centroamerica con doppio transito in Usa

(ANSA) - PECHINO, 29 MAR - La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen è da oggi impegnata in una missione diplomatica in Centroamerica per consolidare i legami con il Guatemala e il Belize, con un doppio transito negli Stati Uniti, a New York e a Los Angeles. In California, Tsai dovrebbe incontrare - anche se mancano conferme ufficiali - lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy, in una mossa già duramente contestata da Pechino. Lo scorso agosto, l'allora speaker Nancy Pelosi si recò a Taiwan, provocando la rabbiosa reazione cinese che diede il via a esercitazioni militari su una scala senza precedenti intorno all'isola, intepretate da Taipei come le prove generali di un'invasione. Immediata la reazione della Cina che ha annunciato, tramite Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale, che "contrattaccherà con forza" se la presidente di Taiwan farà scalo negli Usa durante la missione in Centroamerica. L'ipotesi di incontro con lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, "sarà un'altra provocazione in violazione del principio della 'Unica Cina', minando la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, e la pace e la stabilità" regionali, ha detto.

Il Guatemala e il Belize sono tra i 13 Paesi rimasti che riconoscono in via ufficiale Taipei e non Pechino, dopo che domenica l'Honduras ha aperto le relazioni diplomatiche con la Cina che considera l'isola una parte "inalienabile" del suo territorio da riunificare anche con l'uso della forza, se necessario. Dopo lo scalo a New York, Tsai continuerà il suo viaggio di 10 giorni incontrando il suo omologo guatemalteco Alejandro Giammattei e il primo ministro del Belize John Briceno, secondo quanto riferito dall'Ufficio presidenziale taiwanese. (ANSA).