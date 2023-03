Onu indaga su arresti di donne a corteo per l'istruzione a Kabul

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Unama, la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha annunciato che sta "seguendo gli arresti di alcune attiviste durante una protesta ieri a Kabul". Lo scrive la stessa missione sul suo account Twitter, sottolineando che "le donne e le ragazze afghane hanno il diritto di lamentarsi contro le politiche che limitano gravemente i loro diritti umani" e che "le autorità de facto devono rispettare le libertà fondamentali di tutti gli afghani".

Bbc Persian riferisce che ieri i talebani hanno arrestato alcune donne che manifestavano a Kabul. Nel corso del corteo le dimostranti hanno urlato alcuni slogan come: "l'istruzione è un nostro diritto", "Nazioni Unite, rompete il vostro silenzio" e "Diritto, giustizia e libertà".

Da quando sono tornati al potere nell'agosto 2021, i talebani hanno fortemente limitato i diritti delle donne, in particolare nel settore dell'istruzione. (ANSA).