La Corea del Nord lancia un missile balistico

La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico verso il Mar del Giappone. Lo denuncia lo Stato Maggiore interforze della Corea del Sud. Si tratta dell'ultimo di una serie di lanci effettuati da Pyongyang nell'ambito dei serrati test delle ultime settimane.

Il lancio arriva pochi giorni dopo che Seul e Washington hanno concluso giovedì le loro più grandi esercitazioni militari congiunte in cinque anni. Pyongyang considera tutte queste esercitazioni come prove per l'invasione e ha affermato di ritenerle una pratica per "occupare" la Corea del Nord.

Pyongyang ha effettuato in risposta proprie esercitazioni militari, incluso il lancio di prova di un nuovo drone sottomarino con capacità nucleare e di missili balistici intercontinentali.

Dopo un anno da record di test sulle armi e crescenti minacce nucleari da Pyongyang nel 2022, Seul e Washington hanno intensificato la cooperazione in materia di sicurezza. La Corea del Nord lo scorso anno si è dichiarata una potenza nucleare "irreversibile" e il leader Kim Jong Un ha recentemente chiesto un aumento "esponenziale" della produzione di armi, comprese le armi nucleari tattiche.