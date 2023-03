India: contadini a Delhi, 'governo mantenga impegni'

(ANSA) - NEW DELHI, 20 MAR - Decine di migliaia di contadini indiani si sono riuniti oggi a Delhi in una manifestazione nazionale (la 'Kisan Mahapanchayat') per chiedere al governo di dare concretezza in tempi brevi agli impegni presi a fine 2021: primo fra tutti, un prezzo minimo di vendita per i loro prodotti.

I contadini sono arrivati nella capitale da molti stati del paese: tra loro alcune migliaia di agricoltori del Tamil Nadu che hanno concluso così la 'Kissan Yatra', una marcia di sensibilizzazione sulle loro richieste partita lo scorso 2 marzo e che ha toccato 10 stati. Mentre i manifestanti occupavano la grande area del Ramlila Maidan, una delegazione del Samyukt Kisan Morcha (SKM), l'organizzazione che riunisce le maggiori sigle sindacali degli agricoltori, ha incontrato il ministro all'Agricoltura Narendra Singh Tomar.

"Oggi avviamo una nuova mobilitazione nazionale che sarà ancora più impressionante di quella di due anni fa", ha detto Darshan Pal Singh, leader del SKM al termine dell'incontro. "Di qui a fine aprile terremo incontri organizzativi in tutti i villaggi e comuni, poi lanceremo la campagna. Abbiamo presentato al governo le nostre richieste: tra le altre, l'approvazione della legge sul Minimum Support Price (MSP), il prezzo minimo di vendita per sostenere i nostri prodotti, la cancellazione dei debiti presso le banche statali, il divieto per gli Ogm".

