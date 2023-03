L'India creerà alleanza globale per difesa 'grandi felini'

(ANSA) - NEW DELHI, 07 MAR - L'India annuncia il lancio di un'alleanza globale per la difesa dei grandi felini, International Big Cat Alliance, che verrà finanziata dal governo di Delhi con un fondo di 100 milioni di dollari in cinque anni.

Il gruppo di lavoro internazionale lavorerà per la tutela dei sette "grandi felini", ovvero tigri, leoni, leopardi, leopardi delle nevi, puma, giaguari e ghepardi.

L'iniziativa, anticipata da fonti del Ministero all'Ambiente, dovrebbe partire ufficialmente entro la fine del mese: i paesi invitati a farne parte sono quasi un centinaio, da quelli che posseggono l'habitat naturale adatto ai felini a tutti gli altri comunque interessati a dare un contributo alla causa.

L'idea sarebbe nata con l'arrivo dei primi ghepardi reintrodotti l'anno scorso in India dalla Namibia.

L'annuncio ha suscitato reazioni contrarie di numerose associazioni ecologiste, di ambientalisti, biologi ed esperti di felini, che sostengono che i India esistono già troppi programmi che languono, per la mancanza di fondi sufficienti.

"L'investimento annunciato" è stato osservato, "supera notevolmente la somma stanziata dal governo per la tutela delle ventidue specie a rischio estinzione". (ANSA).