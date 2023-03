Taiwan teme un blitz cinese vicino al suo territorio

(ANSA) - PECHINO, 07 MAR - Il ministro della Difesa taiwanese Chiu Kuo-cheng ha invitato a tenere alta l'allerta su un "ingresso improvviso" delle forze armate cinesi in aree vicine al suo territorio. Chiu ha detto in parlamento che il forte aumento della spesa militare cinese per il 2023 indica che Pechino si sta "preparando all'uso della forza se necessario" per conquistare l'isola. Domenica, all'avvio della sessione annuale del Congresso nazionale del popolo, Pechino ha presentato il bilancio 2023, comprensivo di una spesa militare di 1.560 miliardi di yuan (quasi 230 miliardi di dollari), in rialzo del 7,2% e al ritmo più veloce degli ultimi 4 anni.

