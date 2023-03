Pakistan: polizia cerca di arrestare ex premier Khan a Lahore

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - La polizia pachistana ha tentato di arrestare l'ex primo ministro Imran Khan. Lo riporta al Jazeera, precisando che funzionari della polizia di Islamabad si sono recati nella residenza di Lahore dell'ex primo ministro in relazione a presunti acquisti e vendite illegali di doni ricevuti da dignitari stranieri quando era in carica alla guida del Paese. Khan però non era presente nell'abitazione.

Martedì, scorso un tribunale di Islamabad ha emesso un mandato di arresto senza cauzione nei suoi confronti per aver evitato le udienze nel processo in cui è imputato. Khan doveva essere incriminato nel processo soprannominato Toshakhana (deposito di doni), ma non si è presentato davanti al giudice.

