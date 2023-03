Vietnam: Vo Van Thuong eletto nuovo Presidente

(ANSA) - HANOI, 02 MAR - L'Assemblea nazionale del Vietnam ha eletto oggi un nuovo Presidente, Vo Van Thuong, con 487 voti a favore su 488. Thuong, 52 anni, unico candidato - nominato dal Comitato Centrale del Partito - rimarrà in carica fino al 2026: nel suo discorso di insediamento si è subito impegnato nella lotta alla corruzione dopo le dimissioni del suo predecessore, Nguyen Xuan Phuc, nell'ambito di una campagna anti-corruzione.

L'elezione di Vo Van Thuong giunge in un periodo di grande instabilità politica in Vietnam, dove l'epurazione anti-corruzione dell'onnipotente Partito Comunista e le lotte tra fazioni hanno visto il licenziamento di diversi ministri.

Thuong è stato membro del Politburo, il massimo organo decisionale del Partito, per due mandati. Nel 2016 è diventato capo della Commissione per l'informazione e l'istruzione del Comitato Centrale del Partito. E' il più giovane membro permanente del Segretariato del Comitato Centrale del Partito, e anche il più giovane nell'attuale Politburo di 16 membri.

Nel suo discorso di insediamento, ha ricordato gli obiettivi che il Vietnam vuole raggiungere, come Paese in via di sviluppo, per arrivare ad essere un Paese a medio reddito - entro il 2030 e ad alto reddito entro il 2045, anno che coincide con il 100° anniversario della Repubblica socialista del Vietnam.

Il neopresidente si è impegnato a basare le politiche del Paese, oltre che sulla lotta alla corruzione, sugli interessi legali e legittimi del popolo, sulla difesa nazionale e territoriale e sul mantenimento di un ambiente pacifico e stabile al servizio dello sviluppo del Paese, nonché a garantire una presenza attiva in ambito internazionale. (ANSA).