Ucraina:Modi, India pronta a contribuire a iniziative per pace

(ANSA) - NUOVA DELHI, 02 MAR - "Sin dall'inizio del conflitto ucraino l'India ha detto che la questione si può risolvere solo con dialogo e diplomazia: l'India è prontissima a contribuire a qualsiasi progetto per la pace". Lo afferma il primo ministro indiano, Narendra Modi. "Modi conosce la posizione italiana di pieno sostegno all'Ucraina. Condividiamo l'auspicio che l'India, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle ostilità e una pace giusta". Lo ha detto a Nuova Delhi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il bilaterale con il primo ministro indiano. (ANSA).