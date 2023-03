Lavrov loda Berlusconi,non intensifica tensioni nel mondo

"Sentiamo le valutazioni e le dichiarazioni di tanti leader internazionali e politici con esperienza. Ovviamente, Silvio Berlusconi è uno di loro. È un uomo ragionevole che non cerca di dipingere tutto in bianco e nero, non cerca di intensificare tensioni nel mondo sotto lo slogan della lotta della democrazia contro l'autocrazia".A parlare è il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, che ha risposto così a una domanda della stampa italiana sulla posizione del leader di FI rispetto al conflitto in Ucraina. "Berlusconi - ha aggiunto - comprende la necessità di risolvere i problemi da cui dipende la nostra vita".