Resistenza ad antibiotici colpirà più del cancro entro 2050

SINGAPORE - Esperti affermano che la resistenza agli antibiotici (AMR) colpirà più del cancro entro il 2050 ha dichiarato David Paterson, professore onorario della University of Queensland Faculty of Medicine.

Il professore è anche il direttore di una nuova rete chiamata Advance-ID, che riunisce più di 60 ospedali di 15 paesi, collabora con aziende farmaceutiche per valutare nuovi antibiotici e nuove strategie diagnostiche o preventive.

Il professor Paterson ha affermato che ha senso condurre studi clinici per nuovi antibiotici o strategie preventive in Asia, poiché quasi la metà dei cinque milioni di decessi per AMR nel 2019 si sono verificati in questa regione. Gli ospedali che partecipano alle sperimentazioni avranno l'opportunità di accedere a nuovi farmaci.

Il professor Paterson ha affermato che in alcuni ospedali della nuova rete, metà delle infezioni batteriche nei pazienti in terapia intensiva sono resistenti ai carbapenemi, una classe di potenti antibiotici riservati all'uso nelle infezioni batteriche multiresistenti.

La rete sceglierà due o tre della dozzina di potenziali farmaci da testare, con la prima sperimentazione multiospedaliera che dovrebbe iniziare più tardi nel 2023. (ANSA).